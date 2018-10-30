Александр Терещук стал новым главой Киевской областной государственной администрации. Факты ICTV выяснили, какие должности ранее занимал новоиспеченный руководитель Киевщины.

Александр Терещук назначен на должность главы Киевской ОГА 30 октября 2018 указом Президента Украины Петра Порошенко.

Терещук родился в 1964 году в Винницкой области. В 1991 году окончил Киевскую высшую школу Министерства внутренних дел.

С марта 2008 года по март 2010 года – заместитель начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве, начальник Управления кадрового обеспечения.

С марта 2010 года по июнь 2012 года работал начальником Голосеевского районного управления Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

С июня 2012 года по ноябрь 2012 занимал должность начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины.

С 17 ноября 2012 по июль 2014 возглавлял Управление МВД Украины в Волынской области.

С 22 июля 2014 по 5 июня 2015 был начальником Главного Управления МВД Украины в городе Киеве.

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3 июля 2015 Порошенко отменил люстрацию Терещука. 14 декабря 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что уволил Терещука и нескольких высокопоставленных сотрудников столичного главка.

С апреля 2016 по 30 октября этого года Терещук занимал должность первого заместителя главы Одесской ОГА.

Напомним, Яков Смолий был избран новым главой Национального банка Украины.

Фото: УНИАН