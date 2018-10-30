За сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям войск операции Объединенных сил. Один украинский военный ранен.

Боевики запрещенное вооружение не использовали, но увеличили интенсивность применения стрелкового оружия, в частности крупнокалиберного, сообщает пресс-центр ООС.

– Враг вел огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское, – говорится в сообщении.

С начала суток оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции наших войск в районе Павлополя.

По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск уничтожен, еще двое – ранены.

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Недавно от пули снайпера в Донбассе погиб 20-летний боец ​​Андрей Бойко.

Фото: Міноборони