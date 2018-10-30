PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ООС: противник не применял запрещенное оружие, ранен один военный/

ООС: противник не применял запрещенное оружие, ранен один военный

За сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям войск операции Объединенных сил. Один украинский военный ранен.

Боевики запрещенное вооружение не использовали, но увеличили интенсивность применения стрелкового оружия, в частности крупнокалиберного, сообщает пресс-центр ООС.

– Враг вел огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское, – говорится в сообщении.

С начала суток оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции наших войск в районе Павлополя.

По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск уничтожен, еще двое – ранены.

Читайте: На Донбассе ранены двое военных ВСУ

Недавно от пули снайпера в Донбассе погиб 20-летний боец ​​Андрей Бойко.

Фото: Міноборони

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Совбез ООН собирается на заседание по ситуации в Украине
Боевики открыли огонь по позициям ВСУ: чем ответили бойцы ООС
Боевики стреляют из 120 и 82-мм минометов, ранен боец
Боевики бьют из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – ООС
оос
На Донбассе ранены двое военных ВСУ
Джон Болтон
Россия должна уйти из Крыма и Донбасса – Болтон
Лукашенко – Порошенко: Нужно прекратить войну! Мы к вашим услугам
Александр Хуг
Мы не делаем выводов. Хуг объяснил “отсутствие РФ” на Донбассе
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка