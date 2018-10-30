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Погода в Украине на сегодня, 30 октября (КАРТА)

30 октября в Украине без осадков, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь.

Прогноз погоды на сегодня, 30 октября, публикует Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, утром на дорогах местами видимость будет ухудшать туманы.

Ветер юго-восточный – до 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на Закарпатье и юге Одесской области до 14° тепла.

Днем 15-20°, в северных, Харьковской и Луганской областях 11-16°.

Читайте: Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет зима в Украине.

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