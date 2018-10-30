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Совбез ООН собирается на заседание по ситуации в Украине

Совет безопасности ООН сегодня проведет открытое заседание относительно ситуации на Донбассе. 

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

– Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации на оккупированных территориях Украины, – заявил дипломат.

Уточняется, что Совбез ООН соберется в 21.00 по киевскому времени.

Читайте: Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией

На днях Россия заявила в ООН, что готовится к войне.

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