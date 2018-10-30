Самую высокую зарплату в Киеве получают монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации – 20 тысяч грн.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы занятости.

На втором месте по размеру зарплат – директора по маркетингу, на третьем – специалисты-аналитики по исследованию товарного рынка (от 20 тысяч гривен и более).

Также большие зарплаты у охранников, директоров дошкольных воспитательных учреждений, главных инженеров, бригадиров предприятий метрополитенов, монтажников наружных трубопроводов (16-19 тысяч гривен).

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Финансовые директора, режиссеры-постановщики, рихтовщики кузовов, чистильщики металла, плавильщики, крановые электрики и упаковщики получают зарплату на уровне 15 тысяч гривен. Среди тех, кто зарабатывают от 14 тыс. грн – менеджеры на автомобильном транспорте, начальник управления и кондитеры.

Менеджеры по маркетингу, главные государственные налоговые инспекторы, контролеры материалов и изделий получают от 13 тысяч гривен. А замыкает перечень самых высокооплачиваемых профессий столицы путевой мастер (12 960 гривен).

Напомним, Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тыс. грн.