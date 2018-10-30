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РФ готовит санкции против 360 украинских компаний и 50 физлиц – СМИ

Россия готовит санкционный список, в который попадут 360 компаний Украины и более 50 физических лиц.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в кабинете министров.

В сообщениях сказано, что правительство РФ заканчивает работу над постановлением о санкциях в отношении Украины.

При этом фамилии людей, попавших в санкционный список, не уточняются. Однако отмечается, что “там будет много интересных открытий для граждан Украины”, которые увидят, что “некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе в отношении между двумя странами и народами… не прочь при этом заработать на этих самых отношениях”.

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Напомним, что 22 октября Владимир Путин подписал указ, которым вводятся санкции в отношении Украины.

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