Петр Порошенко уволил Александра Горгана и назначил Александра Терещука на должность главы Киевской ОГА.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Горгана с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил на эту должность Александра Терещука.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Указом № 348/2018 от 30 октября президент уволил Горгана с должности главы Киевской ОГА согласно поданному им заявлению.

Указом № 349/2018 от 30 октября Порошенко назначил на эту должность первого заместителя главы Одесской облгосадминистрации Александра Терещука.

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– Главная задача, которую я ставлю новому главе ОГА – это защита людей, в том числе и социальная защита. Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не класть проблемы в “долгий ящик”, а решать их, – сказал Порошенко во время представления Терещука на новой должности.

Напомним, в марте этого года Яков Смолий был избран новым главой Национального банка Украины.

Фото: Думская