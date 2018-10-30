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Учителям Киева выплатят все долги по надбавкам до конца года

Столичные власти планируют в конце года выделить еще 200 млн грн на доплаты педагогам, предусмотренные в текущем году, которые не выплатили за недополученную субвенцию из госбюджета.

По словам председателя Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александра Яцуня, столичным педагогам не выплатили муниципальные надбавки и надбавки за престижность из-за дефицита субвенции, передает УНИАН.

Субвенция – это дотации местным бюджетам из государственного бюджета.

Надбавки в сентябре не было выплачено из-за отсутствия средств. Но и в октябре, после решения Киевсовета компенсировать дефицит средств госсубвенции за счет средств местного бюджета, педагоги вновь не получили муниципальные надбавки, а надбавка за престижность была выплачена частично.

В частности, за сентябрь и октябрь молодой учитель в Киеве недополучил в сумме двух надбавок 3 тыс. 800 грн, а учитель высшей категории – 4 тыс. 700 грн.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что Киевсовет в октябре выделила 100 млн грн, что составляет около трети от потребности покрытия существующего дефицита госсубвенции.

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– Нужно чуть более 366 млн грн до конца текущего года для выплаты зарплаты педагогам. Часть средств уже пришла. Второй транш, мы думаем ориентировочно на середину ноября – это около 120 млн грн. И остальные средства будут выделены где-то в середине декабря, чтобы обеспечить декабрьскую зарплату, – отметил Поворозник.

Ранее Факты ICTV писали, что Минсоцполитики разработало законопроект, согласно которому работодатель будет платить пеню за задержку зарплаты.

Фото: Nazar Ryabukha | Dreamstime.com

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