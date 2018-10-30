Вчера украинская певица Анастасия Приходько заявила, что хочет податься в политику и планирует делать это с помощью партии Батькивщына и команды Юлии Тимошенко. Факты ICTV разобрались, какие успехи были у украинских звезд шоу-бизнеса и спорта в политике.

Известные звездные политики Украины

За время независимости Украина увидела достаточно много звезд, которые пошли в политику, среди которых были актер Богдан Бенюк, боксер Виталий Кличко, певица Злата Огневич, футболист и тренер Олег Блохин.

Подобный тренд не новый для мира и наблюдается как в развитых странах (США, Германия, Италия), так и во многих странах третьего мира. Конечно, количество звезд на политической арене развитых стран меньше, поскольку политические институты там уже сформированы, и люди не так сильно доверяют знаменитостям (хотя тренд популизма также набирает обороты в Европе).

Давайте рассмотрим несколько украинских звезд-политиков и посмотрим, чего удалось достичь им за время своего пребывания на различных должностях.

Богдан Бенюк

Актер Богдан Бенюк стал частью политической жизни страны еще в 1997 году, когда входил в Партию зеленых Украины, однако стал народным депутатом от партии ВО Свобода на выборах в 2012 году. А в 2015 году актера выбрали в Киевский городской совет 8 созыва.

За время своей должности в Верховной Раде Бенюк активно участвовал в политических дискуссиях, выступая на трибуне и вносил правки в законопроекты. Конечно, это нельзя сравнить с почти ежедневными выступлениями лидеров фракций, однако на фоне других звезд, он сделал достаточно много.

Актер также зарегистрировал 51 законопроект, однако он сам не может сказать, насколько сильно помог стране за это время.

– Не знаю, я не думаю об этом. Я не думал об этом, чего я достиг. Если бы вы меня спросили: люблю ли я свою жену? Я не думаю об этом. Я ее люблю, и все. Я делаю свою работу депутатскую и не думаю о том, чего я достиг. Может, я чего-то не знаю? Может, я неправильный депутат, – ответил Бенюк на вопрос журналистки 5 канала о достижениях за период работы народным депутатом.

Злата Огневич

Украинская певица, представлявшая страну на конкурсе Евровидения в 2013 году, Злата Огневич отправилась в политику в 2014 году в составе фракции Радикальной партии Олега Ляшко и стала народным депутатом 8-го созыва. Была председателем подкомитета по вопросам творческой деятельности, искусства, культурно-просветительской политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

Однако за время своей депутатской деятельности сделала довольно мало – подала всего 2 законопроекта и столько же раз выступала в Раде. Кроме того, она пропустила голосования за признание России государством-агрессором, за обязательное владение госслужащими украинским языком.

Почти через год, 10 ноября 2015 года, Огневич решила сложить депутатские полномочия.

Виталий Кличко

Пожалуй одним из самых успешных звезд-политиков является боксер и действующий мэр Киева Виталий Кличко. Активная политическая жизнь спортсмена началась еще в 2006 году, когда он баллотировался в Верховную Раду и Киевсовет в качестве главы блока Пора – ПРП. Кроме того, Кличко пытался стать мэром Киева.

Однако он дважды проиграл Леониду Черновецкому (2006 и 2008 годы). В 2010 году боксер возглавил партию УДАР Виталия Кличко, которому в 2012 году удалось попасть в Верховную Раду 7-го созыва. Однако больше всего Кличко известен по своей работе на посту мэра Киева, который получил во время выборов в 2014 году.

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Первое, что сделал спортсмен на посту мэра – ликвидировал остатки палаток на Майдане Независимости после Революции достоинства. За первый год работы Кличко в Киеве ввели электронную форму оплаты парковок, открыли велосипедную дорожку на Труханов остров и запустили проект Питьевая вода из-под крана в Оболонском районе столицы.

За два года работы новому мэру удалось создать 37 новых скверов и демонтировать 10 тыс. рекламных киосков, а также увеличить инвестиции в город. В 2017 году Киев стал лидером по наполнению бюджета реализации социальных программ и инфраструктурных проектов. В тот же году в столице открыли реконструированную Почтовую площадь.

Во время работы мэром Кличко часто критиковали представители оппозиции за приближенных к нему людей, которые имеют отношение к нелегальным застройкам в Киеве. Также его критиковали за снос МАФов, поскольку это “уничтожает малый и средний бизнес”.

– Демонтируются только те киоски, которые не имеют разрешений, не платят налогов в бюджет города, подключаются незаконно к электросетям и портят внешний вид города, – заявил тогда Кличко.

Олег Блохин

Известный тренер Олег Блохин пошел в политику 1998 году, когда стал народным депутатом по списку Всеукраинского объединения Громада. В парламенте был членом комитета Верховной Рады по вопросам молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма.

В 2002 году Блохина избран в Верховную Раду 4-го созыва от Коммунистической партии Украины. В этом созыве он был председателем подкомитета по вопросам олимпийского, паралимпийского движения и спорта высших достижений комитета ВР по вопросам молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма.

"Долгая память хуже, чем сифилис, Особенно в узком кругу. Такой вакханалии воспоминаний. Не пожелать и врагу".('Аквариум', "Синий альбом", 1981 год) (https://youtu.be/q_PLFge7hj8) Опубліковано Валерієм Калнишем Середа, 5 вересня 2018 р.

За время своего пребывания в должности народного депутата известный тренер не отличился большой активностью, зарегистрировав всего 2 законопроекта.

Зарубежный опыт

Как уже упоминалось ранее, не только в Украине звезды попадают в политику, однако их результаты в развитых странах гораздо лучше. Одними из самых известных примеров в США стали 40-й президент США Рональд Рейган и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Не очень удачный актер Рейган стал американским президентом в 1981 году и оставался им до 1989 года. Он не был человеком, который был очень сведущ в политике и ее процессах, однако не боялся очертить общий план и отдавать его дальнейшую разработку профессионалам своего дела.

Одним из его величайших достижений стала так называемая Рейгономика, то есть экономическая политики Рейгана. Ее суть сводилась к тому, чтобы снизить налоги, чтобы возродить деловую активность в стране. И за время своего пребывания на посту Рейган действительно снижал подоходный налог и очень сильно поднял экономику США.

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Актер Арнольд Шварценеггер работал в несколько меньших масштабах, став губернатором штата Калифорния в 2003 году. Новый губернатор сосредоточился на проблеме дорожного движения и того, что с ним связано. Он отменил непопулярное повышение налога при регистрации авто. Однако вскоре против него развернулась кампания компромата, во время которой 15 женщин обвинили актера в сексуальных домогательствах.

Также Шварценеггер известен тем, что отказался от зарплаты губернатора, поскольку достаточно заработал за время своей актерской карьеры.

Однако это не помогло актеру завершить пребывание на должности губернатора с рекордно низкими рейтингами (23% поддержки).

То есть, как показывает практика, большую роль у звезд играет команда, которую они проводят с собой. Ведь даже Шварценеггер, которого многие поддерживал в его стремлениях, не смог воплотить в жизнь все свои замыслы.

Возможные звездные лица в политике

Ближе к президентским выборам спекуляция касательно участия украинских звезд в предвыборный гонке усиливается все больше. И украинцы мечтают увидеть в президентском кресле певца Святослава Вакарчука, актера Владимира Зеленского, а некоторые даже поддерживает Анастасию Приходько в политике.

Однако не все к ней лояльны и не хотят видеть политических манипуляций.

– Честно говоря, мне пофигу на то, кто приобрел права на очередную артистку. Предполагаю, что пофигу не только мне, но и огромной части зафейсбучного и фейсбучного населения, которые просто не знают кто это, тем более не понимают зачем это нужно… На все это я бы не обратил никакого внимания, если бы не один важный момент, который я увидел на скрине поста артистки. Я так и не понял, какого х**а, вы (речь не только о ней, но и о всех других “патриотах”, которые лезут в политику) приплетаете к своему “осознанному выбору” фотки с военными? Это ваш выбор, а не этих военных людей! Какого х***а вы манипулируете военными, приплетая их к своим “осознанным” политическим предпочтениям?, – написал в Facebook блогер Mason Lemberg.

Возвращаясь к Вакарчуку, можно сказать, что окончательного ответа относительно возможного выдвижения на пост президента музыкант не дал.

– Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины – Ред.), меня интересуют изменения в стране, – заявил Вакарчук на лекции в Харькове.

Кроме того, он неоднократно рассказывал о том, какие именно изменения видит в стране, например реформа судебной системы во время которой он предложил полностью обновить судейской корпус. Однако идеи музыканта достаточно поверхностные, за что его неоднократно критиковали.

Еще одной популярной личностью сегодня является Владимир Зеленский, которого многие видят следующим президентом Украины. Сам актер признался, что его засыпают вопросами об участии в президентских выборах в следующем году. Он также неоднозначно ответил на вопрос и людям остается только гадать, что же задумал Зеленский.

Как мы видим, актеры в политике – это всегда непредсказуемый результат. С одной стороны люди, которые действительно пытаются что-то изменить, могут опустить руки из-за шквала критики или ошибочных представлениях о политике, а с другой – звезды, которые хотят добиться изменений и не важно, будет ли это полностью их заслуга. Поэтому украинцам стоит хорошо подумать прежде чем ставить галочку напротив следующей звезды в политике.

К слову, внефракционный народный депутат, лидер партии Народный контроль Дмитрий Добродомов заявляет о готовности участвовать в качестве кандидата на президентских выборах.