Кабинет министров Украины согласился с требованиями пикетчиков, которые стояли под стенами Министерства здравоохранения и дал согласие выделить средства на лечение тяжелобольных украинцев за рубежом.

Об этом сообщила народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

– Гарантийные письма от Минздрава наконец получили не только все те, кто длинных 72 дня жил под стенами министерства и требовал справедливости, но и те, кто ждал решения дома, у своих больных близких. Средства на лечение выделены из неиспользованных на конец года остатков и средств, которые уже долгое время находятся без использования на счетах иностранных клиник, – заявила парламентарий.

Она также добавила, что за дни протестов умер один человек, во многих от дополнительного стресса обострились болезни, и они попали в больницу. Хотя, по словам Ольги Богомолец, Министерство здравоохранения представляет это решение как свою победу, делая себе из этого пиар.

– При этом Минздрав забывает упомянуть, что на то, чтобы заставить чиновников к такому решению, понадобились 72 дня протеста, пикеты общественных организаций и вмешательства народных депутатов. Первые письма от Минфина о перераспределении остаточных средств мы направили в министерство еще в апреле. Также в Минздраве забыли, как их руководство скрывалось от больных людей, заходя через черный ход, как откровенно лгало всем, что для перераспределения остаточных средств нужно решение Верховной Рады, и виной всему депутаты, и в конце концов – что денег нет. Все нашлось – и воля принять решение, и средства, после того, как стало понятно, что люди из-под стен Минздрав не пойдут и будут умирать там, – возмутилась народный депутат.

Она также отметила, что этой ситуации не возникло бы, если бы в Украине проводились настоящие реформы, направленные на улучшение жизни людей. И добавила, что уже скоро действующее правительство уйдет, и у Украины появится шанс начать настоящие изменения в интересах всех украинский, а не избранных олигархов.

– Если бы правительство прислушалось к решению парламентских слушаний 2015 о Медицинской реформе и ввело реальную реформу на основе обязательного государственного медицинских страхований, как сделано в большинстве европейских стран, а теперь уже и в Молдове и Казахстане, – все без исключения тяжелобольные украинцы могли бы получать высококачественную и доступную помощь, не прибегая к протестам. Не было бы позорной “очереди смерти” МЗ, а в Украине делали трансплантацию всем тем, кто в ней нуждается, – подытожила Ольга Богомолец.

Напомним, в 2019 медреформа в Украине продолжит свое действие и коснется семейных врачей, платных услуг и оформления медицинских карт.