Несколько десятков человек перекрыли улицу в Киеве с требованием восстановления электроэнергии в их жилом доме.

Жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу. Они требуют восстановить подачу электроэнергии.

Об этом сообщает Громадське.

Несколько десятков человек перекрыли улицу, они собираются продолжать протест. В доме, который отключили от электроэнергии в 11 утра, 30 октября, проживают около 2 тысяч человек.

– Перекрыли дорогу, потому что отключили электроснабжение, это жилой комплекс, в который входит дом 19А, где находится 760 квартир. Этажность дома – 35 этажей. Люди не имеют возможности приготовить поесть, – рассказал местный житель Вадим.

Мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві залишились без світла, тому перекрили дорогу. Вони пропускають тількі «швидкі», звичайні авто вимушені розвертатись, через що виникають сварки pic.twitter.com/TmwMXeEH0U — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 октября 2018 г.

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По его словам, дом отключили за долги ДТЭК Киевские электросети в размере 2,7 миллиона гривен.

После перекрытия протестующими Харьковского шоссе, временно заблокировано движение автобусов маршрутов № 42, 51, 45, 63, 115, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Работу автобусов маршрутов №№ 45, 51,63 организовано:

автобус № 45 от Дарницкой площади до . ст. м. Дарница;

автобус № 42 до ул. Шептицкого;

автобус № 51 до ст. м. Лыбидская;

автобус № 63 до ст .м. Лесная;

автобусы маршрута № 115 до Контрактовой пл.

А также автобусный маршрут № 45 с ул. Привокзальной – до просп. Григоренко, автобусный маршрут № 51 – до ст. м. Красный хутор, маршрут № 63 – ул. Привокзальная – ст. м. Красный хутор.

Напомним, 30 октября в ДТЭК Киевские электросети заявили об отключении от электричества двух многоэтажек ЖК Мега Сити.

Фото: hromadske.ua