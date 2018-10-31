PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Киевляне перекрыли Харьковское шоссе - движение транспорта изменено/

Киевляне перекрыли Харьковское шоссе – движение транспорта изменено

Несколько десятков человек перекрыли улицу в Киеве с требованием восстановления электроэнергии в их жилом доме.

Жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу. Они требуют восстановить подачу электроэнергии.

Об этом сообщает Громадське.

Несколько десятков человек перекрыли улицу, они собираются продолжать протест. В доме, который отключили от электроэнергии в 11 утра, 30 октября, проживают около 2 тысяч человек.

– Перекрыли дорогу, потому что отключили электроснабжение, это жилой комплекс, в который входит дом 19А, где находится 760 квартир. Этажность дома – 35 этажей. Люди не имеют возможности приготовить поесть, – рассказал местный житель Вадим.

Читайте: В кабинете киевского полицейского нашли больше $100 тыс.

По его словам, дом отключили за долги ДТЭК Киевские электросети в размере 2,7 миллиона гривен.

После перекрытия протестующими Харьковского шоссе, временно заблокировано движение автобусов маршрутов № 42, 51, 45, 63, 115, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Работу автобусов маршрутов №№ 45, 51,63 организовано:

  • автобус № 45 от Дарницкой площади до . ст. м. Дарница;
  • автобус № 42 до ул. Шептицкого;
  • автобус № 51 до ст. м. Лыбидская;
  • автобус № 63 до ст .м. Лесная;
  • автобусы маршрута № 115 до Контрактовой пл.

А также автобусный маршрут № 45 с ул. Привокзальной – до просп. Григоренко, автобусный маршрут № 51 – до ст. м. Красный хутор, маршрут № 63 – ул. Привокзальная – ст. м. Красный хутор.

Напомним, 30 октября в ДТЭК Киевские электросети заявили об отключении от электричества двух многоэтажек ЖК Мега Сити.

Фото: hromadske.ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве отключили электричество в двух многоэтажках Мега-Сити – причина
Терещук: Мы наведем порядок в области – я знаю, как этого достичь
Рейтинг самых высоких зарплат по Киеву
взрыв в киеве
Взрыв в центре Киева: выехали 3 скорых, 12 машин полиции и 2 пожарные
Суд над вбивцею свої дітей
Киевлянку, которая утопила детей в озере, взяли под стражу
Забрали деньги и накопители: в Киеве обокрали дипломата ЕС – СМИ
Грип
Грипп и ОРВИ в Киеве: сколько больных и есть ли эпидемия
В центре Киева пара на Maybach прострелила ногу парню возле бара
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка