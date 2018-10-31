За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

– Оккупанты 21 раз прицельно открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 6 раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Вследствие обстрелов, 30 октября, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Facebook в среду утром.

За прошедшие сутки, боевики осуществили обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

– Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакиного и Луганского. Опорные пункты наших войск возле последнего оккупанты также накрывали огнем из минометов 120-го калибра. По позициям возле этого населенного пункта на Светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение больше всего – 3 раза, – отметили в штабе ООС.

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По данным украинской разведки, в течение суток три боевика НВФ уничтожены и еще два получили ранения.

Напомним, на Генассамблее ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина вместе с США, Францией и Германией готовят ко внесению на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.