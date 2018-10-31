PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ООС: враг атаковал из запрещенного оружия возле Луганского/

ООС: враг атаковал из запрещенного оружия возле Луганского

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

– Оккупанты 21 раз прицельно открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 6 раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Вследствие обстрелов, 30 октября, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Facebook в среду утром.

За прошедшие сутки, боевики осуществили обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

– Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакиного и Луганского. Опорные пункты наших войск возле последнего оккупанты также накрывали огнем из минометов 120-го калибра. По позициям возле этого населенного пункта на Светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение больше всего – 3 раза, – отметили в штабе ООС.

Читайте: Заседание Совбеза ООН: “выборы” в ОРДЛО могут стать началом новой агрессии РФ

По данным украинской разведки, в течение суток три боевика НВФ уничтожены и еще два получили ранения.

Напомним, на Генассамблее ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина вместе с США, Францией и Германией готовят ко внесению на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ООС: противник не применял запрещенное оружие, ранен один военный
Совбез ООН собирается на заседание по ситуации в Украине
Боевики стреляют из 120 и 82-мм минометов, ранен боец
Боевики бьют из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – ООС
оос
На Донбассе ранены двое военных ВСУ
Лукашенко – Порошенко: Нужно прекратить войну! Мы к вашим услугам
Александр Хуг
Мы не делаем выводов. Хуг объяснил “отсутствие РФ” на Донбассе
Ірина Геращенко
Российскую технику на рынке не купишь. Геращенко ответила Хугу
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка