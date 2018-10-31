ЧАО ДТЭК Киевские электросети восстановило электроснабжение многоэтажек Мега-Сити по улице Харьковское шоссе сразу после уплаты части долга и подписания графика погашения оставшейся части долга.

Обновлено 15.50: По словам очевидцев, в ЖК Мега-Сити восстановили электроснабжение.

Также сообщают, что дорогу разблокировали и пустили общественный транспорт.



Харьковское шоссе разблокировали: в домах восстановили электроснабжение / 2 фотографии

Об условиях сообщил директор по продажам ДТЭК Киевские электросети Виктор Мельников, пишет Украинская правда.

По его словам, такое предварительное решение было принято в результате переговоров, которые длились с 9 утра с представителями балансодержателя домов ООО ДОМ-СЕРВИС 19.

– Есть предварительные договоренности: часть долга в сумме около 250 тысяч гривен они платят сегодня, остальные – около 2,7 миллиона (2 миллиона по состоянию на конец сентября и 1 миллион гривен долга за октябрь – Ред.) – они погашают до 1 июля 2019 года. Но не 31 июня, а частями в течение года, – сказал Мельников.

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Он добавил, что сейчас эти устные договоренности оформляются документально.

– Если мы сегодня увидим этот первый платеж в 250 тысяч и если ООО ДОМ-СЕРВИС 19 подписывает график погашения долга, то мы сразу готовы возобновить электроснабжение домов, – заявил Мельников.

На уточняющий вопрос, сколько нужно времени на восстановление электроснабжения, представитель компании отметил, что нужно около 1 часа.

Напомним, 30 октября в ДТЭК Киевские электросети заявили об отключении от электричества двух многоэтажек ЖК Мега Сити.