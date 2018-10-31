Сегодня в Украине ожидается теплая погода.

Температура воздуха в течение дня составит 16-21 градус тепла. Ночью ожидается 7-14 градусов тепла.

Существенные осадки маловероятны, только в западных и северных областях пройдут небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается влажная погода с небольшими дождями. Температура воздуха днем ​​17-21 градус тепла.

В северных областях – без существенных осадков, местами слабый дождь. Температура воздуха днем ​​10-17 градусов тепла.

В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​12-18 градусов выше нуля.

В центральных областях осадки маловероятны. Температура воздуха днем ​​15-21 градус выше нуля.

На юге Украины – сухая теплая погода. Температура воздуха днем ​​18-22 градуса выше нуля.

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Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет зима в Украине.