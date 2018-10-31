Сегодня в Украине ожидается теплая погода.
Температура воздуха в течение дня составит 16-21 градус тепла. Ночью ожидается 7-14 градусов тепла.
Существенные осадки маловероятны, только в западных и северных областях пройдут небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях ожидается влажная погода с небольшими дождями. Температура воздуха днем 17-21 градус тепла.
В северных областях – без существенных осадков, местами слабый дождь. Температура воздуха днем 10-17 градусов тепла.
В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 12-18 градусов выше нуля.
В центральных областях осадки маловероятны. Температура воздуха днем 15-21 градус выше нуля.
На юге Украины – сухая теплая погода. Температура воздуха днем 18-22 градуса выше нуля.
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Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет зима в Украине.