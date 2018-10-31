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Порошенко подписал закон для возобновления кредитования 

Президент Петр Порошенко подписал законы о внесении изменений в некоторые законодательные акты по возобновлению кредитования и об усовершенствовании функционирования финансового сектора.

Порошенко підписує указ

Об этом он сообщил на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса.

– Вокруг этого закона, подпись под которым ожидала Украина в эти дни, велось много дискуссий. Считаю, что закон об изменениях в некоторые законодательные акты о возобновлении кредитования очень необходим. Власть должна расчистить путь для восстановления экономики, а экономическое развитие невозможно без финансового ресурса, – сказал глава государства, передает Интерфакс-Украина.

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Порошенко также подчеркнул важность усовершенствования механизмов функционирования финансового сектора и подписал соответствующий закон.

– Этот закон предусматривает новый порядок формирования состава наблюдательных советов, обеспечения прозрачности деятельности государственных банков, которые сегодня составляют более половины финансового сектора страны. Большинство в этих советах должны составлять независимые члены, независимые директоры, – отметил он.

Напомним, 3 июля 2018 года парламент принял в целом закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования (№6027-д). Документом предлагается уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков, что будет способствовать восстановлению экономики и активизации кредитования физических лиц, упростить процесс и уменьшить расходы должников и кредиторов при урегулировании долга за счет совершенствования внесудебных инструментов.

Закон О совершенствовании функционирования финансового сектора в Украине, принятый Радой 5 июля 2018 года, предусматривает, что наблюдательный совет госбанка состоит из 9 членов, из которых 6 членов должны быть независимыми, а 3 члена – представителями государства от президента, Кабинета Министров и Верховной Рады.

Фото: АП

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