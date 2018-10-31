Если Верховная Рада примет законопроект №8591, программа Доступні ліки будет заблокированной.

Так, представитель ОО Всеукраинская аптечная палата Вячеслав Сауц предупреждает, если скандальный законопроект будет принят, под угрозой окажутся самые уязвимые категории граждан Украины.

В частности сердечники, астматики и диабетики, которым государство компенсирует стоимость жизненно важных лекарств по программе Доступні ліки.

По его словам, каждая небольшая аптечная сеть должна как-то спрогнозировать потребность, закупить товар у дистрибьюторов с отсрочкой платежа по полной цене, потом отпустить его практически бесплатно и ожидать возмещения от государства.

В общем сеть не уложится в отсрочку платежа, то есть будет заблокирована отгрузке всего товара дистрибьютором.

– Это прямой путь к тотальному дефициту лекарств. А также перезаключение договоров с аптеками-участницами программы может затянуться на 2 – 3 месяца, ведь договор этот трехсторонний, с участием государственных органов, отличающихся слабой мобильностью по сравнению с коммерческими организациями, – продолжает Сауц.

Получается, если в районе нет аптек, то ни одна из них не сможет без подписанного договора осуществить выдачу медикаментов, в том числе по программе Доступні ліки.

Кроме того, свои прогнозы также дает директор общественной организации Аптечная профессиональная ассоциация Украины, доктор фармацевтических наук Владимир Руденко.

– Если закон будет принят, мы станем свидетелями грандиозного передела рынка аптечных учреждений, многие аптеки вынуждены будут закрыться, а в процессе трансформации рынка такие государственные программы как Доступні ліки просто остановятся и не будут работать. Граждане Украины от этого точно не выиграют, а те из них, что зависят от ежедневного приема жизненно важных препаратов, конкретно пострадают, – считает Руденко.

Эксперты также переживают, если депутаты проголосуют за вышеуказанный закон, это может привести к полному коллапсу на рынке. Поскольку документ предусматривает обязательное наличие высшего фармацевтического образования у владельцев аптечных сетей.

Закрытие аптек, которое неизбежно последует в результате принятия закона, также скажется на занятости их работников. Сегодня эксперты говорят о 40 тысячах потенциальных безработных.

К слову, законопроект №8591 от 12.07.2018 внесли несколько депутатов – Ирина Сысоенко (Самопомич), а также Александра Кужель, Елена Кондратюк (обе – Батькивщина), Олег Мусій (внефракционный), Ольга Богомолец, Ирина Геращенко (обе – БПП), Анна Романова (Самопомич), Тарас Кремень (Народный фронт), Андрей Шипко (Видродження).

Документ содержит норму о том, что лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами выдаваться не будет, если “в день подачи заявления о выдаче лицензии расстояние по прямой линии от места запланированного расположения аптеки до ближайшей аптеки составляет менее 500 метров”.

Напомним, Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы Доступні ліки. В обновленный реестр лекарств вошло 261 торговое название препарата.