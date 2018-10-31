Сотрудники СБУ выявили факты вербовки представителями ФСБ РФ и МГБ “Л/ДНР” близких родственников украинских военнослужащих.

Жены трех офицеров Вооруженных Сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в России и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает СБУ.

На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов.

Сотрудники российских спецслужб также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должности, месте нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделения, где они проходят службу, и задействование в операции Объединенных сил.

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Оперативники предупредили втягивание украинок в противоправную деятельность. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания об обстоятельствах их вербовок и полученных задач.

Ранее стало известно, что экс-супруга олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного завербовали в России. Мужчину обвиняют в мошенничестве и государственной измене.