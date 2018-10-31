Россия возводит новую военную часть в Брянской области, которая находится меньше чем за 70 км от границы с Украиной.

Об этом говорится в расследовании InformNapalm.

Так, Москва поставит военную часть в городе Унеча.

И, как сообщается, этот город выбран не случайно: прямо по нему проходят железнодорожная развязка и трасса регионального значения.

Предполагается, что целевым назначением части станет хранение запасов матсредств для обеспечения войск РФ.

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О самом размещении в Унече новой в/ч стало известно после визита в город замкомандующего войсками Западного военного округа РФ по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Андрея Булыги.

Кроме него город посетили также замгубернатора Сергей Сергеев и военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев, сообщают местные СМИ. Они непосредственно обсуждали создание новой в/ч.

Напомним, РФ переселила в Крым 108 тысяч россиян.