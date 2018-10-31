Олег Сенцов после голодовки вернулся к первоначальному весу. За практически три недели он набрал 12 кг, сообщили в ФСИН.

Олег Сенцов, недавно прекративший длительную голодовку, вернулся к первоначальному весу, заявил Известиям заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

– За эти недели он набрал 12 кг и полностью вернулся к своему первоначальному весу. Сейчас он весит 84 кг.

Для 42-летнего мужчины это хороший показатель. Он ест обычную еду, диета ему больше не требуется, – добавил он.

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По словам Максименко, еще во время голодовки Сенцов начал работу над книгой. Сейчас он пишет одновременно две книги, а попутно работает над пьесой.

– Сенцов каждый день просит бумагу, и ее ему предоставляют. Он пишет практически все время, – отметил он.

Замдиректора ФСИН также добавил, что сейчас Сенцов дистанционно режиссирует постановку пьесы в Украине. Он переписывается с несколькими украинскими режиссерами и рассказывает им, как видит те или иные сцены.

Ранее Олег Сенцов получил премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова. Награду заберут его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook