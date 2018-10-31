Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг является гораздо более эффективным механизмом, чем административное регулирование цен на газ.

Министр социальной политики Андрей Рева объяснил, что любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из госбюджета, то есть за счет налогоплательщиков, сообщает Минсоцполитики.

– В 2014 году, до расширения программы жилищных субсидий и со снижением цены ниже рыночной, госбюджет компенсировал потери Нафтогаза в объеме 114 млрд грн в год. Все получали дешевый газ, а потом все вместе платили его настоящую цену, но через бюджет. В этом году на субсидии расходуется около 50 млрд грн, что вдвое меньше, чем когда мы дотировали Нафтогаз, – отметил министр.

По его словам, сегодня эти средства через субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы, а дотирование цены на газ снижало цену для всего населения, включая тех, кто имеет все возможности самостоятельно оплачивать.

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Напомним, с 1 ноября в Украине повысят цену на газ на 23,5%.