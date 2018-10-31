Из-за повреждения на сети холодного водоснабжения на семи улицах в Киеве нет воды.

Ремонтные бригады Киевводоканала работают над ликвидацией повреждений, сообщает пресс-служба компании.

В частности, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

улица Семьи Хохловых, 7/9;

улица Алексея Терехина, 14;

улица Тульчинская, 7, 9Б;

улица Василия Касияна, 8;

улица Даниила Щербакивского, 59, 61, 61А, 63;

улица Приозерная, 8;

улица Николая Закревского, 49/1, 49А.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки.

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Напомним, 16 октября в Киеве включили горячую воду. Больше 3 тыс. домов жили без нее несколько месяцев.

Фото: Pixabay