Из-за повреждения на сети холодного водоснабжения на семи улицах в Киеве нет воды.
Ремонтные бригады Киевводоканала работают над ликвидацией повреждений, сообщает пресс-служба компании.
В частности, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- улица Семьи Хохловых, 7/9;
- улица Алексея Терехина, 14;
- улица Тульчинская, 7, 9Б;
- улица Василия Касияна, 8;
- улица Даниила Щербакивского, 59, 61, 61А, 63;
- улица Приозерная, 8;
- улица Николая Закревского, 49/1, 49А.
Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки.
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Напомним, 16 октября в Киеве включили горячую воду. Больше 3 тыс. домов жили без нее несколько месяцев.
Фото: Pixabay
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