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В Киеве нет холодной воды на 7 улицах – адреса

Из-за повреждения на сети холодного водоснабжения на семи улицах в Киеве нет воды.

Ремонтные бригады Киевводоканала работают над ликвидацией повреждений, сообщает пресс-служба компании.

В частности, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • улица Семьи Хохловых, 7/9;
  • улица Алексея Терехина, 14;
  • улица Тульчинская, 7, 9Б;
  • улица Василия Касияна, 8;
  • улица Даниила Щербакивского, 59, 61, 61А, 63;
  • улица Приозерная, 8;
  • улица Николая Закревского, 49/1, 49А.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки.

Читайте: Горячая вода в Киеве: возобновили работу все котельни

Напомним, 16 октября в Киеве включили горячую воду. Больше 3 тыс. домов жили без нее несколько месяцев.

Фото: Pixabay

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