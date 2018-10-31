1 ноября в Киеве перекроют ряд улиц в связи с приездом канцлера Германии Ангелы Меркель.
– В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, – сообщает пресс-служба КГГА.
С 11.00 до 20.00 возможны ограничения движения по автодорогам:
- просп. Николая Бажана
- Набережное шоссе
- Парковая дорога
- Владимирский спуск
- Европейская площадь
- ул. Михаила Грушевского
- ул. Шелковичная
- ул. Институтская
- ул. Крещатик
- ул. Михайловская
- ул. Владимирская
- ул. Большая Житомирская.
Читайте: Меркель едет в Украину говорить об энергетической безопасности Европы – Винник
К слову, ранее Факты ICTV рассказывали о влиятельности канцлера, причинах ее отставки и о темах, которые будут обсуждать лидеры государств.
Фото: krasa_i_pozitiv