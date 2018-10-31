1 ноября в Киеве перекроют ряд улиц в связи с приездом канцлера Германии Ангелы Меркель.

– В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, – сообщает пресс-служба КГГА.

С 11.00 до 20.00 возможны ограничения движения по автодорогам:

просп. Николая Бажана

Набережное шоссе

Парковая дорога

Владимирский спуск

Европейская площадь

ул. Михаила Грушевского

ул. Шелковичная

ул. Институтская

ул. Крещатик

ул. Михайловская

ул. Владимирская

ул. Большая Житомирская.

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К слову, ранее Факты ICTV рассказывали о влиятельности канцлера, причинах ее отставки и о темах, которые будут обсуждать лидеры государств.

Фото: krasa_i_pozitiv