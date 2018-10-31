Директор центра прикладной политологии Дмитрий Заборин уверен, что времена, когда результаты выборов решались на юго-востоке, прошли.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– Опять попалось на глаза какое-то энергичное экспертное заявление по поводу “единого кандидата Юго-Востока” и тех, кто стоит на его пути. Граждане, не будьте наивными, не верьте таким заявлениям. Те счастливые времена, когда результаты выборов решались на юго-востоке, прошли. Он уже не тот, и для этого, кстати говоря, и была затеяна АТО, повернувшая совсем не туда, куда ожидалось.

По мнению политолога, кто бы ни был назначен “единым”, – хоть из старых, хоть из новых, – он просто математически не сможет набрать достаточное для победы количество голосов. Не говоря уже о том, что одного кандидата, на которого будут работать все без исключения, все равно не будет, так что единство изначально выглядит глуповато.

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– В общем, каким бы он не был, “единый кандидат” не сможет победить. Такой соперник во втором туре – гарантия победы действующего президента, самый удобный мальчик для битья, под которого идеально ляжет весь меседжбокс, включая язык, конечно, – резюмирует Заборин.

Если оценивая величину юго-восточного электората даже не по географическому местонахождению, а по идеологическим взглядам, то кандидату от Юго-востока не стоит рассчитывать на победу в выборах, об этом свидетельствкет опрос группы Рейтинг.

– Так, к примеру, в опросе который проводила группа Рейтинг указано, что против вступления в Евросоюз голосуют 27% украинцев, против НАТО – 34%, за предоставление русскому языку статуса государственного – 15%. В целом – это плюс-минус треть избирателей.

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