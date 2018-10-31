Кабинет министров утвердил Военно-медицинскую доктрину Украины. Решение принято без обсуждения.

Соответствующее постановление было принято сегодня во время заседания правительства, передает УНИАН.

В пресс-службе Министерства обороны уточнили, что принятый документ определяет цели, принципы, организационные основы системы военного здравоохранения, полномочия и ответственность за ее реализацию, финансовое и ресурсное обеспечение, научное сопровождение военной охраны здоровья, решения проблем военной медицины, а главное – ответственность государства и органов исполнительной власти за развитие системы военного здравоохранения и обеспечения ее возможностей в военное время.

Предусмотрено, что решение правительства позволит объединить усилия военного и гражданского здравоохранения на основе единого медицинского пространства с целью улучшения состояния медицинского обеспечения защитников, которые сегодня отстаивают суверенитет и территориальную целостность государства.

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Доктрина определяет, что для нужд медицинских служб и гражданской охраны здоровья обеспечивается государством производство и поставки необходимого перечня и количества отечественного медицинского оборудования, имущества и техники, лекарственных и профилактических средств, создание и содержание стратегического запаса согласно утвержденной номенклатуры.

– С принятием Военно-медицинской доктрины будут введены единые подходы к организации оказания медицинской помощи военнослужащим, их лечения и реабилитации. Доктрина станет основой для упорядочения ведомственных руководящих документов по медицинскому обеспечению, будет способствовать улучшению материально-технического оснащения военно-медицинских служб, создаст предпосылки для дальнейшего развития системы военного здравоохранения и формирования единого медицинского пространства, – заявили в Минобороны.

Кроме того, будет обеспечено внедрение международных стандартов, принципов и политики медицинского обеспечения войск НАТО путем учета их требований в национальном законодательстве по вопросам охраны здоровья военнослужащих.

Ранее Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину США.