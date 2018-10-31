На рассмотрении Европейского суда по правам человека в Страсбурге находится большое количество жалоб от жителей Донбасса на последствия российской агрессии.

Однако из-за неприемлемости с рассмотрения сняты более сотни жалоб о последствиях обстрелов на Донбассе, рассказала судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская в интервью Европейской правде.

По ее словам, на февраль было зарегистрировано более 4000 таких жалоб, из них примерно 2800 были против Украины, 240 – против России, остальные – против обоих государств.

Она отметила, что эти дела ждут решения межгосударственной жалобы, в которой ЕСПЧ может официально признать, что Россия контролирует ОРДЛО.

– Был также ряд решений о снятии с рассмотрения или о неприемлемости жалоб…относительно разрушенного имущества на Донбассе, – рассказала судья.

Юдковская объяснила, что поступило немало однотипных жалоб, в основном поданных через одного адвоката.

– К нам обратилась масса заявителей, всего более ста человек, которые утверждали, что их здания разрушены из-за обстрелов…Но дело в том, что жалобы были абсолютно необоснованными. Человек нам подает копию своего паспорта, где есть регистрация, например, в Донецкой области, и рядом – фотография какого-то разрушенного дома. Какая между ними связь? Абсолютно неизвестно, – отметила она.

При этом, даже после отклонения этих жалоб в Страсбург продолжают поступают похожие пакеты документов.

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Как сообщалось, на заседании Совбеза ООН 8 стран-членов ЕС призвали Кремль остановить подготовку к псевдовыборам на Донбассе.

Фото: Steve Allen/Dreamstime