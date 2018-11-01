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Беззубая империя – реакция политиков на санкции РФ против Украины

Сегодня Россия ввела экономические санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины. Мы собрали реакцию политиков, которые попали в санкционный список.

Самый короткий комментарий вышел у секретаря СНБО Александра Турчинова, который отметил, что российские санкции не страшны украинцам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин расценивает санкции РФ в отношении украинских физических и юридических лиц как попытку России влиять на Украину накануне выборов и после них.

А директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что эти санкции являются признанием заслуг в борьбе украинцев против РФ.

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в свою очередь, сказал, что для него приятно и почетно было увидеть свою фамилию в санкционном списке.

По его словам, украинцу быть другом Москвы – позорно.


Координатор Информационного сопротивления и нардеп Дмитрий Тымчук тоже с иронией отреагировал на российский санкционный список.

 

Напомним, сегодня Россия ввела санкции против Украины.

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