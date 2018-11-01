Сегодня Россия ввела экономические санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины. Мы собрали реакцию политиков, которые попали в санкционный список.

Самый короткий комментарий вышел у секретаря СНБО Александра Турчинова, который отметил, что российские санкции не страшны украинцам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин расценивает санкции РФ в отношении украинских физических и юридических лиц как попытку России влиять на Украину накануне выборов и после них.

А директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что эти санкции являются признанием заслуг в борьбе украинцев против РФ.

Потрапив під санкції оголошенні керівництвом Російської федерації щодо громадян та організацій України. Вважаю це визнанням заслуг у війні з російською агресією. Ми переможемо! pic.twitter.com/gt9bk2gBJ5 — Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) 1 ноября 2018 г.

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в свою очередь, сказал, что для него приятно и почетно было увидеть свою фамилию в санкционном списке.

По его словам, украинцу быть другом Москвы – позорно.

Координатор Информационного сопротивления и нардеп Дмитрий Тымчук тоже с иронией отреагировал на российский санкционный список.

Напомним, сегодня Россия ввела санкции против Украины.