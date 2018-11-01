Леонид Кучма заявил, что США вряд ли согласятся принимать участие минском формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

– Если есть возможность еще кого-то пригласить, – с большой радостью. Но я не думаю, что кто-то еще захочет. Вы что, думаете, что Трамп захочет? Его надо поблагодарить, что Курт Волкер делает очень большую позитивную работу для Украины. Но другого ничего не будет. Они скажут, что мы уже принимаем участие, – заявил второй президент Украины Леонид Кучма, передает Интерфакс-Украина.

Также он отметил, что не видит за столом переговоров в Минске Евросоюз.

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– У него и так есть возможности сделать все, что необходимо. Пусть только делают. Но вы видите, какие противоречия сегодня огромные в Европейском союзе. И надеяться, что он назначит кого-то уполномоченного принимать непосредственное участие, не надо, – добавил Кучма.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предложением разместить на востоке Украины совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ.