Закрытие предприятий хоть и приведет к уменьшению количества выбросов, но окончательно добьет экономику Украины, которая и так переживает не лучшие времена.

Выходящие на экологические протесты в промышленных городах активисты не осознают возможных последствий остановки градообразующих предприятий.

Такое мнение выразил правозащитник Василий Сметана в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, эти протестные настроения “кто-то искусственно собирает”.

– Например, Мариуполь – это прифронтовой город, и не известно, кто и как это будет еще использовать, – считает эксперт.

По его убеждению, закрытие предприятий хоть и приведет к уменьшению количества выбросов, но окончательно добьет экономику Украины, которая и так переживает не лучшие времена.

– Собирать людей “против” всегда легче, чем собирать людей “за”. На самом деле это то же самое, что бороться против создания рабочих мест, против работы вообще и за падение уровня жизни. Потому что это градообразующие предприятия, в том же Мариуполе от них зависит четверть населения. Соответственно, если завтра это производство будет остановлено, люди просто потеряют работу, и протестные настроения одного характера перейдут в протестные настроения другого характера. Поэтому я считаю, что кто-то эксплуатирует, взял на вооружение лозунг экологии, – говорит эксперт в разрезе грядущих президентских и парламентских выборов.

– Меткомбинаты в Мариуполе строились почти сто лет назад. И действительно, ситуация экологическая в городе нехорошая, это признают и сами предприятия. Они постоянно отчитываются о том, сколько они потратили (на модернизацию, – Ред). И ситуация регулярно в городе улучшается. Предприятия вкладывают в экологическую модернизацию миллиарды гривен, – напоминает правозащитник.

По его словам, остановка заводов приведет к тому, что сто тысяч человек будут искать себе другое место жительства, а в городе начнется социальный кризис.

Юрист напоминает, что министерство природных ресурсов регулярно выдает лицензии, разрешения и контролирует выбросы этих предприятий.

– Сами предприятия тоже отчитываются о снижении выбросов из-за установленного оборудования. Они работают с Минприроды, получают разрешения на опасные выбросы, и это постоянный диалог. Поэтому я уверен, что у государства есть необходимые рычаги для работы с такими предприятиями… Но не может одно предприятие, которое и так вкладывает очень много денег (в модернизацию, – Ред.), все это потянуть. Государство должно конкретными вложениями показать, что оно само заинтересовано в изменении экологической ситуации в городе, – подытожил эксперт.

Напомним, уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).