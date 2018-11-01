Марк Этерингтон станет заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Об этом сообщается на официальной странице СММ ОБСЕ в Украине в Twitter.
– Марк Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности Заместителя Главы Миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо Миссии и Украины, – говорится в сообщении.
К слову, Марк Этерингтон был десантником армии Великобритании.Читайте: ОБСЕ имеет доказательства военного вторжения РФ на Донбасс - Хуг
В 1992-1995 годах был в наблюдательной миссии Европейского союза в Югославии.
Кроме того, участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово.
Он также принимал участие в урегулировании конфликтов в Афганистане и Южном Судане.
С 2014 года является членом СММ ОБСЕ в Украине.
Напомним, ранее пост Заместителя Главы Миссии занимал Александр Хуг, срок полномочий которого завершился 31 октября.
Кстати, недавно Foreign Policy убрало отредактировало интервью заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга о присутствии РФ на Донбассе.
Фото: OSCE SMM Ukraine