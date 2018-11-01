Марк Этерингтон станет заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом сообщается на официальной странице СММ ОБСЕ в Украине в Twitter.

– Марк Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности Заместителя Главы Миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо Миссии и Украины, – говорится в сообщении.

К слову, Марк Этерингтон был десантником армии Великобритании.

В 1992-1995 годах был в наблюдательной миссии Европейского союза в Югославии.

Кроме того, участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово.

Он также принимал участие в урегулировании конфликтов в Афганистане и Южном Судане.

С 2014 года является членом СММ ОБСЕ в Украине.

Напомним, ранее пост Заместителя Главы Миссии занимал Александр Хуг, срок полномочий которого завершился 31 октября.

Кстати, недавно Foreign Policy убрало отредактировало интервью заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга о присутствии РФ на Донбассе.

Фото: OSCE SMM Ukraine