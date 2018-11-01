Реакция украинцев на санкции России указывает на то, что общество “удар Кремля” серьезно не восприняло.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел специальные экономические меры против Украины.

В черный список Кремля попали 322 граждан и 68 компаний из нашей страны.

В украинском обществе санкций России не испугались.

Вот, например, заместитель главы ВР Ирина Геращенко призвала политиков, которые не попали в эти списки, задуматься о своей роли в украинской политике.

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Также звучат высказывания типа: “Это признание”, “Напугали бабу туфлями на каблуках”.

Ну що за народ? Всі підходять, вітають, посміхаються…

Хоч би один співчуття висловив – санкції Росії все-таки… — Георгий Тука (@tuka_george) 1 ноября 2018 г.





Навіть зовсім поверховий аналіз так званого «санкційного списку» РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 ноября 2018 г.

Налякали їжаків голим задом! На мою думку це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України. — Олександр Турчинов (@Turchynov) 1 ноября 2018 г.

Напомним, президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.