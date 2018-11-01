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Медаль за заслуги: реакция сети на санкции России

Реакция украинцев на санкции России указывает на то, что общество “удар Кремля” серьезно не восприняло.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел специальные экономические меры против Украины.

В черный список Кремля попали 322 граждан и 68 компаний из нашей страны.

В украинском обществе санкций России не испугались.

Вот, например, заместитель главы ВР Ирина Геращенко призвала политиков, которые не попали в эти списки, задуматься о своей роли в украинской политике.

Читайте: Это война, которая сделает Украину сильнее! – Геращенко о санкциях РФ

Также звучат высказывания типа: “Это признание”, “Напугали бабу туфлями на каблуках”.









Напомним, президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.

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