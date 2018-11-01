Петр Порошенко заявил, что введение санкций России против Украины не было неожиданным.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя санкции РФ против украинских физических и юридических лиц, заявил, что РФ следует “не бряцать оружием”, а вывести свои войска с Донбасса.

– Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте посредством санкций, России надо сделать очень простую вещь: пойти вон из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины, – сказал Порошенко на совместном брифинге с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по окончанию встречи в четверг в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, российское решение о санкциях не было неожиданным.

– За небольшим исключением – это список очень достойных людей… включая моего сына ,включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства. Хочу сказать, что в Украине нахождение в списке как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается, – добавил президент.

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Он выразил мнение, что это “является свидетельством неконструктивной позиции РФ”, свидетельством того, что они не собираются имплементировать Минские соглашения, “не собираются снизить напряжение, не собираются забирать свои войска, и это очень печально”.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.