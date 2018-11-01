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Погода в Украине на сегодня, 1 ноября (КАРТА)

1 ноября в Украине без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром на Правобережье местами видимость ухудшать туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 13°, в восточных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 10-15° тепла.

Читайте: Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

В западных областях, Крыму и на юге Одесской области местами 16-19°, на Закарпатье 20-23°.

В Киеве переменная облачность без осадков, днем 12-14°.

Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет зима в Украине.

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