1 ноября в Украине без существенных осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром на Правобережье местами видимость ухудшать туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 13°, в восточных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 10-15° тепла.
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В западных областях, Крыму и на юге Одесской области местами 16-19°, на Закарпатье 20-23°.
В Киеве переменная облачность без осадков, днем 12-14°.
Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет зима в Украине.
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