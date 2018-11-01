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Это война, которая сделает Украину сильнее! – Геращенко о санкциях РФ

В так называемом санкционном списке Кремля нет ничего нового, поскольку украинским предприятиям, которые в него попали, и так давно перекрыта дорога на российский рынок.

Ірина Геращенко

Так первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко прокомментировала в Facebook введение РФ санкции против Украины.

– Это война. Гибридная. Серьезной составляющей которой является экономическая война. Конечно, украинскому бизнесу, десятилетиями ориентированном на рынки РФ и СНГ, было в 2014 году очень трудно. Это эхо бьет по экспортерам и сейчас, но бизнес потихоньку приходит в себя, переориентируется на другие рынки. Уверена, Украина и украинский бизнес все это переживут, станут лишь более конкурентными и сильными,  – считает она.

В целом, по ее словам, в этих санкциях нет ничего нового – “всем этим предприятиям и так давно перекрыт вход на российский рынок”.

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– Относительно списка предприятий, то РФ давно ведет подлые экономические войны против Украины, и начались они еще во времена президентства Кучмы, обострившиеся во времена президентства Ющенко, когда эмбарго было наложено на десятки украинских товаров. Россия планомерно уничтожала нас по экспорту металлургии, минудобрений, химической продукции, боролась с нами на мировых рынках оружия, уничтожала нас как мощного экспортера металлургической и трубной промышленности, – отметила Геращенко.

Напомним, сегодня Россия ввела специальные экономические меры относительно 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Фото: УНІАН

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