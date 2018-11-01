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Центральный ж/д вокзал в Киеве открыли – взрывчатки не нашли

Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

– Проверку Центрального железнодорожного вокзала уже завершили. Ничего не обнаружили, – сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Оксана Блищик, передает УНИАН.

Читайте: “Заминировал” собственную квартиру: в Киеве мужчина отомстил жене

Также она добавила, что проверка автовокзала продолжается.

Ранее Факты ICTV писали, что  Центральный железнодорожный вокзал закрыли на вход из-за сообщения о минировании. Злоумышленник трубовал 250 тыс. грн.

Фотоbogushevski_oleg

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