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ЦИК отменила выборы в двух ОТО в Донецкой области

Центральная избирательная комиссия Украины отменила выборы в двух ОТО в Добропольском районе Донецкой области из-за угрозы терактов.

– В ЦИК 18 октября 2018 года поступило письмо Донецкой ОГА — областной военно-гражданской администрации о невозможности обеспечить в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины надлежащую безопасность граждан и избежания террористической угрозы во время проведения первых местных выборов в Криворожской сельской ОТО и дополнительных местных выборов в Шаховской сельской ОТО Добропольского района Донецкой области, – рассказывают в пресс-службе ЦИК.

Читайте: Новый состав ЦИК принял присягу (СПИСОК)

Комиссия рассмотрела письмо и отложила проведение указанных выборов до стабилизации ситуации.

Напомним, выборы в новых объединенных территориальных общинах назначены на 23 декабря.

Фото: Agusyonok | Dreamstime.com

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