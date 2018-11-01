В центре столицы до 31 июля 2019 года ограничат движение транспорта из-за реконструкции электрических сетей.

Движение будет ограничено на улице Софиевской, Софийской площади, улицы Владимирской, улице Золотоворотской, переулке Георгиевском, улице Рейтарской, улице Стрелецкой, улице Олеся Гончара, улице Ярославов Вал, Львовской площади, улице Сечевых Стрельцов.

Подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации.

– Реконструкция электрических сетей 10 кВ питания РП-4 в Шевченковском районе позволит избежать аварийных ситуаций на территориях центральных улиц города, как следствие, повысится технико-экономический уровень и качество поставки электроэнергии, – говорится в сообщении.

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К слову, в Мининфраструктуры сообщили, сколько будут стоить платные дороги в Украине.