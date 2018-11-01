Ролик о Сухопутных войсках Украины под названием Баллада о пехоте занял второе место в рейтинге лучших военных видео мира по версии издания Business Insider.

– Это видео из Украины – шедевр в кинематографе и сторителинге. Оно непревзойденное, и, честно говоря, было трудно поставить его на второе место, – пишет издание.

Первое месте в рейтинге Business Insider отдали ролику об армии Швеции.

На третьем месте – видео о Королевской армии Нидерландов.

Напомним, украинская Баллада о пехоте была снята в 2016 году. В сьемках задействованы солдаты и офицеры Сухопутных войск Украины. В основу ролика лег образ обычной солдатской лопаты, с которой ассоциируется простой пехотинец.

Авторы проекта – консалтинговая компания K&K Group и рекламное агентство TABASCO. Съемки проводила студия LimeLite Studio. Режиссер проекта – известный израильский режиссер Эли Свердлов.

Этот ролик транслировал телеканал ICTV!

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К слову, летом гран-при 15-го международного кинофестиваля Золотой абрикос в Ереване (Армения) получил художественный фильм украинского кинорежиссера Романа Бондарчука Вулкан.