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Война на Донбассе: ранены двое военных ВСУ

Боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Они вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На Луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью боевики обстреляли опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122 мм, и, примерно в то же время, открывали огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм.

Два случая применения оккупантами минометов зафиксированы также вблизи Золотого.

За прошедшие сутки, боевики осуществляли обстрелы позиций в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

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В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

От начала этих суток зафиксировано обстрелы позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.

По данным разведки, 31 октября 4-х человек из состава российских оккупационных войск ранены.

Напомним, на Генассамблее ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина вместе с США, Францией и Германией готовят ко внесению на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

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