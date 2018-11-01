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Визит Меркель в Киев: список перекрытых улиц 1 ноября

1 ноября в Киеве перекроют ряд улиц в связи с приездом канцлера Германии Ангелы Меркель.

– В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, – сообщает пресс-служба КГГА.

С 11.00 до 20.00 возможны ограничения движения по автодорогам:

  • просп. Николая Бажана
  • Набережное шоссе
  • Парковая дорога
  • Владимирский спуск
  • Европейская площадь
  • ул. Михаила Грушевского
  • ул. Шелковичная
  • ул. Институтская
  • ул. Крещатик
  • ул. Михайловская
  • ул. Владимирская
  • ул. Большая Житомирская.

Читайте: Меркель едет в Украину говорить об энергетической безопасности Европы – Винник

К слову, ранее Факты ICTV рассказывали о влиятельности канцлера, причинах ее отставки и о темах, которые будут обсуждать лидеры государств.

Фото: krasa_i_pozitiv 

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