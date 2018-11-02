Сегодня годовщина Батуринской трагедии. 310 лет назад московские войска кроваво и жестоко захватили столицу гетмана Ивана Мазепы.

Во время Батуринской трагедии 310 лет назад вырезали всех жителей Батурина, независимо от возраста и пола. Казацкую старшину распяли на крестах, привязали к плотам и пустили вниз по реке Сейм.

По разным оценкам, погибло от 11-ти до 15-ти тысяч батуринцев. Сам город ограбили, из церквей вывезли все ценное, а храмы сожгли.

Это была месть царя Петра Первого за то, что гетман Мазепа начал защищать интересы Украины и перешел на сторону шведского короля.

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Батуринская трагедия – история резни

Во время Северной войны гетман Украины Иван Мазепа перешел на сторону шведского короля Карла ХІІ. Отправившись на объединение со шведами, Мазепа оставил для обороны Батурина около 8 тыс. воинов во главе с полковником Дмитрием Чечелем и пушечным есаулом Фридрихом Кенигсеком. Они получили четкий приказ гетмана: московитов в город не пускать. И этому приказу старшины оставались верными до конца.

Узнав о поступке Мазепы, московский царь Петр и приказал главнокомандующему российскими войсками в Украине Александру Меньшикову сравнять Батурин с землей. Однако взять штурмом гетманскую столицу войска Меньшикова не смогли. Тогда московиты прибегли к угрозам: дескать, если не сдадитесь, суровое царское наказание ляжет на ваши семьи. Да и эти угрозы не напугали защитников Батурина. Однако, нашелся предатель – сотник Иван Нос указал осаждающим тайные ходы под каменными стенами, которые вели в город.

Через эти проходы и ворвались московские войска внутрь города, начали уличные бои и жестокую резню. Солдаты Меньшикова не жалели никого: ни детей, ни женщин, ни пожилых людей.

Резня продолжалась два дня. Взятых в плен казаков после пыток казнили и пускали их тела на плотах вниз по реке Сейм для запугивания населения.

Захваченного в бою организатора обороны Дмитрия Чечеля привезли в Глухов и колесовали перед Петром І.

Батурин был разграблен, крепость, церкви и дома сожжены, а 15 тысяч горожан уничтожены.

К сожалению, гетман со шведским войском пришли на помощь Батурину поздно. Они застали только полное безлюдье, руины и горы трупов. Как свидетельствуют исторические источники, когда Мазепа 7 ноября 1708 года увидел последствия московского погрома Батурина, “это зрелище поразило его в самое сердце”.

Уничтожение Батурина московскими войсками стало только началом кровавых преступлений, совершенных россиянами – очень скоро волна террора захлестнула всю северную Украину.

Напомним, 14 октября отмечали День украинского казачества.

Фото: Резня в Батурине, Андрей Ивахненко, 2000 год / День