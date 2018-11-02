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Губернатор Одесской области Степанов рассказал, как победить “эковзяточников” в портах

Действия Государственной экологической инспекции в портах Одесской области приносят государству колоссальные убытки. Поэтому необходимо как можно быстрее изменить подходы в ее работе.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов в эфире телеканала Прямой.

– Действия одной структуры приносят государству колоссальные убытки. Судовладельцы открыто жалуются на действия Госэкоинспекции. Ведь в случае задержки судна, его владелец должен платить за простой около $5-6 тыс. в сутки. Чтобы предотвратить эти расходы, судна пытаются избежать заходов в порты Черного моря, – сказал Максим Степанов.

Как подчеркнул глава Одесской ОГА, от этого государство недополучает портовые сборы, а инфраструктура и сотрудники портов – загрузку.

– Есть 2 пути, чтобы изменить ситуацию. Первый – взяточников ловить. Есть правоохранительные органы, пускай, этим занимаются. Второй путь – создать необходимые условия, которые не позволят инспекции заниматься эковзяточничеством, – сказал Максим Степанов.

Для этого, по его мнению, нужно как можно скорее утвердить прозрачные регламенты отбора проб и взаимодействия между Госэкоинспекцией и Администрацией морских портов. Эти документы по поручению премьер-министра уже долгое время разрабатывает Минэкологии. Степанов призвал ускорить их подготовку.

– Все, что просит бизнес, в том числе международный: создайте прозрачные правила. Если они будут виноваты в загрязнении воды, они готовы оплатить, это мировая практика, – сказал губернатор.

Читайте: Степанов: Государство должно возмещать убытки, причиненные бизнесу

Напомним, в июле глава Одесской ОГА Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением ликвидировать региональную Госэкоинспекцию.

Позже губернатор направил в Минэкологии свои предложения по борьбе с коррупцией в портах, среди которых: разработка правовых оснований для нахождения Госэкоинспекции в портах, привлечение независимых лабораторий для проведения исследований на судах.

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