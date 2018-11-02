Киев составил несколько туристических маршрутов для улучшения имиджа столицы.
Киев стремится получить имидж туристической столицы на европейском уровне.
Для развития экскурсий, локаций для отдыха гостей столицы и демонстрации интересных мест главного города страны, внедрили маршруты для туристов.
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С учетом соцопросов, в распоряжении КГГА указаны следующие главные туристические маршруты и локации:
Маршрут № 1:
- Софийская площадь и ул. Владимирская (д. 1-13).
- Андреевский спуск.
- Контрактовая площадь, ул. Константиновская (д. 1-9), ул. Межигорская (д. 2-18), ул. Спасская (д. 1-7).
- Ул. Петра Сагайдачного.
- Почтовая площадь и Днепровская набережная;
- Фуникулер.
- Михайловская площадь.
Маршрут № 2
- Площадь Независимости, ул. Крещатик (д. 20-28).
- Ул. Прорезная.
- Золотые Ворота (Золотоворотский сквер).
- Ул. Владимирская (д. 38-24), Софийская площадь.
- Пейзажная аллея.
- Воздвиженская округа (лестницы, ул. Гончарная, ул. Воздвиженская).
- Ул. Верхний Вал, ул. Нижний Вал.
- Контрактовая площадь.
- Ул. Петра Сагайдачного.
- Почтовая площадь.
- Фуникулер.
- Парк Владимирская горка.
- Арка Дружбы народов (парк Крещатый).
Маршрут № 3
- Площадь Независимости и ул. Софиевская.
- Софийская площадь.
- Андреевский спуск.
- Контрактовая площадь.
- Ул. Петра Сагайдачного.
- Почтовая площадь.
- Фуникулер.
- Парк Владимирская горка.
- Арка Дружбы народов (парк Крещатый).
- Парк Городской сад.
- Мариинский парк.
- Парк Вечной Славы и ул. Лаврская.
- Киево-Печерская Лавра.
- Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне.
Другие туристические локации
- Гидропарк (о. Венецианский).
- Труханов остров.
- Историко-архитектурный памятник – музей Киевская крепость (ул. Госпитальная, 24-А).
- Сырецкий дендропарк.
Напомним, Украина поднялась на 71 место в рейтинге Doing Business 2019.
Фото: Jaysi/Dreamstime.com