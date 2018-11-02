Киев составил несколько туристических маршрутов для улучшения имиджа столицы.

Киев стремится получить имидж туристической столицы на европейском уровне.

Для развития экскурсий, локаций для отдыха гостей столицы и демонстрации интересных мест главного города страны, внедрили маршруты для туристов.

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С учетом соцопросов, в распоряжении КГГА указаны следующие главные туристические маршруты и локации:

Маршрут № 1:

Софийская площадь и ул. Владимирская (д. 1-13). Андреевский спуск. Контрактовая площадь, ул. Константиновская (д. 1-9), ул. Межигорская (д. 2-18), ул. Спасская (д. 1-7). Ул. Петра Сагайдачного. Почтовая площадь и Днепровская набережная; Фуникулер. Михайловская площадь.

Маршрут № 2

Площадь Независимости, ул. Крещатик (д. 20-28). Ул. Прорезная. Золотые Ворота (Золотоворотский сквер). Ул. Владимирская (д. 38-24), Софийская площадь. Пейзажная аллея. Воздвиженская округа (лестницы, ул. Гончарная, ул. Воздвиженская). Ул. Верхний Вал, ул. Нижний Вал. Контрактовая площадь. Ул. Петра Сагайдачного. Почтовая площадь. Фуникулер. Парк Владимирская горка. Арка Дружбы народов (парк Крещатый).

Маршрут № 3

Площадь Независимости и ул. Софиевская. Софийская площадь. Андреевский спуск. Контрактовая площадь. Ул. Петра Сагайдачного. Почтовая площадь. Фуникулер. Парк Владимирская горка. Арка Дружбы народов (парк Крещатый). Парк Городской сад. Мариинский парк. Парк Вечной Славы и ул. Лаврская. Киево-Печерская Лавра. Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне.

Другие туристические локации

Гидропарк (о. Венецианский). Труханов остров. Историко-архитектурный памятник – музей Киевская крепость (ул. Госпитальная, 24-А). Сырецкий дендропарк.

Напомним, Украина поднялась на 71 место в рейтинге Doing Business 2019.

Фото: Jaysi/Dreamstime.com