Украинский экспорт превышает 52 млрд долларов в год. Куда Украина поставляет свои товары и услуги, что предлагает на международном рынке и почему работает с Китаем.

Более 20 млрд долларов смогла заработать Украина на экспорте товаров и услуг в Европу в 2017 году. А общая сумма экспорта составила 52,3 млрд.

Тенденция 2018 показывает, что Украина продолжает наращивать торговые связи с миром. За первое полугодие 2018 украинский экспорт вырос на 12,7%.

Президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков рассказал Фактам ICTV, в чем потенциал Украины, с кем она сотрудничает и что может предложить на рынке Китая.

Торговля в условиях войны

Кризис 2014 подкосил экономику Украины – золотовалютные резервы сократились вдвое, доллар подорожал почти на 100%, а государственный долг превысил триллион гривен. Дальнейшие события на Востоке Украины только настораживали иностранных партнеров.

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Геннадий Чижиков уверяет, что сегодня война на Востоке не влияет на международное сотрудничество и торговлю:

– У Украины есть большие достижения – есть что показать. Торговать в условиях войны на Востоке не сложнее, чем это было всегда. Отношения – это общение. Это когда две стороны могут что-то предложить друг другу. В этом плане Украине всегда было что предложить.

Впрочем, война продолжается уже четыре года. За это время Украина успела продемонстрировать и Европе, и миру в целом, что она может вести торговые связи в любых условиях:

– Украина – это сильное государство, которое не только умеет обороняться и отстаивать свои интересы, а может и развиваться.

Президент ТПП уверяет, что “шок” прошел и инвесторы активно возвращаются в Украину:

– Все больше и больше партнеров приезжают из-за границы. Я называю их “экономическая разведка”. Они видят, что у нас есть возможности не только в ресурсных направлениях (сырье), но и большие возможности с точки розу интеллектуальной составляющей. Это и ІТ, и машиностроение, инжиниринг.

Украина – страна талантов

На большинстве международных форумах отмечают, что Украина – это страна с большим человеческим потенциалом, уверяет Чижиков. Об этом свидетельствует хотя бы то, что большие авиационные компании делают у нас R&D-центры (Research and development center – научно-исследовательский центр).

Кроме авиационных, в Украине есть большое количество IT-центров и даже R&D-центры таких гигантов как Samsung, Huawei и Siemens.

Украине есть что продавать и предлагать. Самое главное – человеческий талант и интеллектуальные возможности, – добавил Чижиков.

С кем торгует Украина

За первое полугодие 2018 Украина экспортировала товаров на сумму почти 50 млрд долларов. Причем главный потребитель украинских товаров – Европа. Туда идет 38% всего экспорта:

– Мы торгуем со всем миром. Более 38% – это страны ЕС. На втором месте Китай. Как экономический партнер, он играет очень важную роль.

Также, Чижиков отметил, что мы продолжаем сотрудничать со странами СНГ.

Среди ведущих покупателей аграрной промышленности – Турция и Египет.

В высокотехнологичных сферах, в частности в самолетостроении, Украина сотрудничает с Китаем, Ираном и Саудовской Аравией.

Кстати, Египет и Нигерия – ведущие партнеры Украины в Африке.

Недавно, Украина расширила сотрудничество с еще одной африканской страной – Ангола. Так для украинских предпринимателей открылся рынок мясной продукции.

Самое главное – Украина ищет новые возможности на азиатском рынке, подчеркнул Чижиков. Это Китай и Индия, на чей рынок мы выходим с соевыми и бобами. Индия заинтересована также в украинском подсолнечном масле.

Китайский рынок важен для Украины не только с точки зрения сырьевых товаров, а с точки зрения готовой продукции:

– Украина принимает участие в крупной выставке в Шанхае. Национальный стенд Украины представляют 18 продуктов и услуг, к тому же еще 55 предприятий везет торгово-промышленная палата.

Подобные выставки постоянно происходят в разных уголках мира – за две недели состоялись выставки в Париже и Беларуси, сейчас проходит в Шанхае, в середине ноября будет в Кувейте и Карате.

Торговая промышленная палата усиливает доверие и расширяет границы для украинского бизнеса. Выставки – это бизнес-миссии, где зарождается сотрудничество и связи.

Хочешь продвинуть свой бизнес – купи билет, шутит Чижиков.

Время перемен

Сейчас очень интересное время, даже уникальное – меняется парадигма мировой торговли. Многие его побаиваются. С другой стороны – это всегда новые возможности, – добавил Чижиков.

География торговли меняется. Вчерашние лидеры торговли теряют свои позиции, но на мировой рынок выходят новые страны. Украина может предложить не только аграрные продукты. Здесь есть таланты как в IT-сфере, так и в инжиниринге, машиностроении и авиапромышленности.

Фото: dreamstime, официальная страница Facebook Геннадия Чижикова

Лилия Ященко