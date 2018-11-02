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Министр энергетики США везет в Украину план газовой независимости

Министр энергетики США посетит Украину и Польшу для поиска путей вивода стран из-под зависимости от России.

Министр энергетики США Рик Перри посетит Украину и Польшу на следующей неделе, пишет газета Хилл в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

– Во время поездки Перри встретится с экспертами в области ряда тем, включая ядерную энергетику и кибербезопасность, – сообщает издание со ссылкой на пресс-релиз, распространенный министерством энергетики США.

Как уточняет газета, поездка министра энергетики США пройдет в рамках реализации усилий президента Дональда Трампа по привлечению Украины и Польши к поиску альтернатив покупке угля и природного газа из России.

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В связи с этим Хилл приводит прошлогоднее заявление Перри:

– В последние годы Киев и многие страны Восточной Европы зависели от России и полагались на нее в обеспечении отопления. Сейчас это меняется.

– США могут предложить Украине альтернативу, мы рады сообщить, что так и поступим, – добавил министр.

Напомним, Польша призвала Германию отказаться от строительства Северного потока-2 и предложила альтернативу.

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