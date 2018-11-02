5 тысяч га украинской территории может отойти к Польше в результате эрозии берега Западного Буга. Река размывается без укрепления.

Часть украинской земли может быть утеряна из-за эрозии берега Западного Буга.

А все из-за того, что укрепление берега не получило должного финансирования, сообщается в отчете Госаудитслужбы.

– Из-за отсутствия финансирования на осуществление руслорегулирующих и берегоукрепительных мероприятий на пограничных участках реки Западный Буг наблюдаются процессы береговой эрозии, что может привести к отчуждению 5 тыс. га земель, так как граница между Украиной и Республикой Польша проходит посередине плеса реки, – говорится в отчете.

Возможные убытки могут составить больше 862 млн гривен.

Кроме того, Украина может лишиться территории и в пользу других стран.

Например, на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей.

Стоимость работ, которые необходимы, составляет около 2 млрд грн.

Отмечается, что правительство знает о проблеме, однако деньги в бюджете так и не выделило.

Напомним, Рада поддержала 3-летнее бюджетное планирование в Украине.

Фото: Paula Green/Dreamstime.com