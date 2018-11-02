5 тысяч га украинской территории может отойти к Польше в результате эрозии берега Западного Буга. Река размывается без укрепления.
Часть украинской земли может быть утеряна из-за эрозии берега Западного Буга.
А все из-за того, что укрепление берега не получило должного финансирования, сообщается в отчете Госаудитслужбы.
– Из-за отсутствия финансирования на осуществление руслорегулирующих и берегоукрепительных мероприятий на пограничных участках реки Западный Буг наблюдаются процессы береговой эрозии, что может привести к отчуждению 5 тыс. га земель, так как граница между Украиной и Республикой Польша проходит посередине плеса реки, – говорится в отчете.
Возможные убытки могут составить больше 862 млн гривен.Читайте: Бюджет-2019: чего ждать украинцам?
Кроме того, Украина может лишиться территории и в пользу других стран.
Например, на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей.
Стоимость работ, которые необходимы, составляет около 2 млрд грн.
Отмечается, что правительство знает о проблеме, однако деньги в бюджете так и не выделило.
Напомним, Рада поддержала 3-летнее бюджетное планирование в Украине.
Фото: Paula Green/Dreamstime.com