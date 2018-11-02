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Факты / Украина / ООС: в результате боев погиб один украинских военный/

ООС: в результате боев погиб один украинских военный

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил погиб один украинский военнослужащий, еще два – получили ранения.

За прошедшие сутки, 1 ноября, ситуация в районе проведения Операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

– За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское, – говорится в сообщении пресс-центра ООС.

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В результате боевых действий, погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два – получили ранения.

По данным разведки, за сутки два боевика уничтожены и еще четыре – ранены.

Напомним, журналист Фактов показал тактику обстрелов боевиков на Светлодарск дуге.

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