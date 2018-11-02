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Панъевропейская железная дорога пройдет через три города Украины

Колея украинского сегмента Панъевропейских сообщений от польской до румынской границы пройдет через Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.

залізниця

Об этом заявил во время Международного экономического форума во Львове министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

– Проектом Плана мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года предусмотрена реализация проектов по восстановлению европейской колеи 1435 мм украинского сегмента Панъевропейских железнодорожных сообщений от польской до румынской границы через Львов – Ивано–Франковск – Черновцы, – сказал министр.

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Поскольку новый транспортный коридор GО-Highway, который сейчас строится и проходит через Львов, соеденит Балтику и Черное море, Украину с ЕС, то весь грузопоток, который будет контролироваться в украинских портах, пройдет через Львов и область.

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Фото: HupengDreamstime.com

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