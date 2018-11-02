Украинцы массово бросились скупать недвижимость за рубежом.

Жилой комплекс в Будве – один из самых дорогих в Черногории. Квартиры стоимостью от 500 тысяч евро до 3 миллионов. Среди жителей – многие украинцев. Некоторые неподалеку еще и пришвартовывают свои яхты.

Самые популярные страны, куда украинцы вкладывают деньги – Болгария, Испания, Чехия, Турция и Хорватия.

В Болгарии спрос на квартиры среди украинцев уже опережает аппетиты россиян, на которых раньше делали основную ставку риелторы.

Недвижимость – на любой кошелек. На выбор даже соседи.

Кто-то вкладывает в недвижимость деньги, чтобы на ней потом зарабатывать.

Модная вещь среди украинцев. Покупаешь просто номер в гостинице и потом сдаешь его. Причем клиентов тебе подыскивает сам отель.

А кто-то Болгарию рассматривает – как дачу.

Горнолыжный курорт Банско. Популярное место для тех, кто хочет вложить деньги. Его облюбовали и украинские политики.

Например, нардеп Антон Киссе. Недвижимости у него столько, что даже точную цифру не может вспомнить. В декларации указал 5. Для чего же столько? Киссе не скрывает.

– Денег нет – продал. Деньги есть – покупаю, – говорить нардеп.

Глаз на Болгарию положил и нардеп Андрей Шинькович. Там у него апартаменты на 30 квадратов.

Дмитрий Гачев – один из крупнейших болгарских застройщиков. Говорит, украинцев привлекают не только цены – они невысокие по сравнению с той же Испанией или Италией.

– Постоянное жительство в Евросоюзе, катаешься по Евросоюзу, куда хочешь. Как запасной аэродром можно рассматривать. Никто же не знает, что и где будет происходить, – говорит Гачев.

Такой запасной аэродром в 15 странах мира подготовили себе 24 народных избранника. А сколько еще просто чиновников.

Самые популярные направления – Россия и Франция. Площади квартир и домов скромностью не отличаются.

Например, у внефракционного депутата Гереги домик в Испании – 450 квадратных метра. У Ефимова с БПП – квартира в США под 300 квадратов. У Розенблатта, которого НАБУ подозревает в коррупции, в Германии дом – 270 квадратов и 16 соток земли.

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Для некоторых из украинского шоу-биза недвижимость – вовсе не инвестиция. Живут там, где поют.

Ани Лорак, Светлана Лобода, по данным российских СМИ, прикупили по квартирке в Москве.

А вот бывшая регионалка Повалий утверждает, что в Москве только арендует квартиру. А приобрела жилье не где-нибудь, а в Испании.

Макс Барских также не прочь попеть в России. Но вот жить любит в Соединенных Штатах. Приобрел квартиру в Лос-Анджелесе. У кумира женщин Олега Винника тоже есть недвижимость за рубежом. Он имеет квартиру в Берлине. Осталась еще со времен, когда пытался сделать карьеру оперного певца в Германии.

К слову, закарпатское село Родниковая Гута еще два года назад было на грани вымирания. Заброшенное, запущенное, отдаленное. После объединения в территориальную общину – населенный пункт не узнать. Дороги строят, школу ремонтируют, клуб восстанавливают.