Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба инициировал новый конкурс на замещение 27 руководящих должностей в этом ведомстве.

Как сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, с соответствующим письмом он обратился сегодня к внешней конкурсной комиссии.

Пресс-служба напоминает, что директор Бюро отказался утвердить 27 победителей предыдущего конкурса из-за того, что внешняя конкурсная комиссия уничтожила результаты их тестирования на полиграфе. По мнению Трубы, это нарушает регламент, утвержденный Кабмином.

– В связи с уничтожением материалов полиграфа у меня отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения, – приводит пресс-служба слова Романа Трубы.

В пресс-службе подчеркивают, что новый конкурс не отразится на работе ГБР.

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Верховная Рада приняла Закон о создании Бюро 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершенные высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

Роман Труба обещает сохранять независимость Бюро и надеется запустить его полноценную работу уже в ноябре нынешнего года, несмотря на проблемы с замещением руководящих должностей.

Напомним, Государственное бюро расследований откроет первые производства уже в ноябре.