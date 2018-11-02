PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Роман Труба инициировал новый конкурс на 27 руководящих должностей в ГБР/

Роман Труба инициировал новый конкурс на 27 руководящих должностей в ГБР

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба инициировал новый конкурс на замещение 27 руководящих должностей в этом ведомстве.

Как сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, с соответствующим письмом он обратился сегодня к внешней конкурсной комиссии.

Пресс-служба напоминает, что директор Бюро отказался утвердить 27 победителей предыдущего конкурса из-за того, что внешняя конкурсная комиссия уничтожила результаты их тестирования на полиграфе. По мнению Трубы, это нарушает регламент, утвержденный Кабмином.

– В связи с уничтожением материалов полиграфа у меня отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения, – приводит пресс-служба слова Романа Трубы.

В пресс-службе подчеркивают, что новый конкурс не отразится на работе ГБР.

Читайте: Набор кадров в Государственное бюро расследований идет по графику – Роман Труба

Верховная Рада приняла Закон о создании Бюро 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершенные высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

Роман Труба обещает сохранять независимость Бюро и надеется запустить его полноценную работу уже в ноябре нынешнего года, несмотря на проблемы с замещением руководящих должностей.

Напомним, Государственное бюро расследований откроет первые производства уже в ноябре.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украинское ФБР: что это такое, как будет работать и когда запуск
ГБР откроет первые производства в ноябре – Труба
Роман Труба
Набор кадров в Государственное бюро расследований идет по графику – Роман Труба
ГБР призвало СМИ прекратить распространение фейков
Роман Труба объявил о запуске работы Государственного бюро расследований
ГБР заработает в сентябре, итоги конкурса финальные — Роман Труба не поддался давлению
ГБР не будет расследовать дела Генпрокуратуры – Труба
Кто будет руководить ГБР: отобраны 27 госслужащих
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка