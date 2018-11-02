Кабинет Министров пытается изменить налоговое законодательство вопреки требованиям соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом в своем Facebook написал известный украинский журналист и публицист Сергей Руденко.

Он сообщил, что правительство подало в Верховную Раду законопроект № 9188 от 10 октября 2018 года, который меняет Налоговый кодекс вопреки праву ЕС и фактически ограничивает свободную конкуренцию на табачном рынке.

– Такое регулирование ставит под угрозу выполнение Украиной своих обязательств перед Европейским Союзом. Еще летом представительство ЕС сообщило Кабинету Министров о сходстве предлагаемых КМУ изменений на скрытое установление минимальной цены на сигареты и несоответствие положений законопроекта налоговому законодательству Европейского Союза, – сообщил Руденко.

Журналист предположил, что чиновники, инициируя такие изменения, действуют в интересах американских табачных компаний.

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– И дело не в том, на что пошли последние, чтобы заинтересовать инициаторов законопроекта, а в нелогичности самого шага, ведь мы вроде идем в Европейский Союз, а не в США, – добавил Сергей Руденко.

К слову, Европейский Союз готов предоставить Украине второй транш объемом 54 миллиона евро в поддержку Фонда энергоэффективности.